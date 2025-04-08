В Гренладии исключили любые разговоры о покупке острова

Гренландцы никогда не примут предложение, которое лишит их свободы, заявил новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала DR.

Политик исключил любые разговоры о приобретении острова. Он ответил на вопрос о беспокойстве Вашингтона: в США предполагают, что Пекин может предложить Гренландии огромную сумму денег для этих целей.

«Я категорически отрицаю, что народ Гренландии когда-либо примет предложение, которое бы отняло их свободу», — подчеркнул премьер.

В США оценили стоимость покупки Гренландии

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп серьезно настроен на присоединение Гренландии и не исключает, что это произойдет военным путем.

Американский лидер заявил, что Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения не только региональной, но и международной безопасности.