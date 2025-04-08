В Раде призвали украинцев использовать оружие против ТЦК

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал видеозапись, на которой женщина применяет огнестрельное оружие для предотвращения призыва своего мужа в армию сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Он не только одобрил действия женщины, но и призвал в Telegram-канале украинских граждан к аналогичным мерам сопротивления, допуская применение огнестрельного оружия.

«С этой женщины нужно брать пример!» — написал Дмитрук.

Он убежден, что такие действия заставляют сотрудников ТЦК задумываться о рисках и целесообразности своих действий. Депутат высказал мнение, что увеличение числа подобных инцидентов может способствовать изменению ситуации и положить конец существующему режиму.

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До этого в Одессе мужчина пришел в военкомат с оружием, чтобы вызволить сына.

Закон, касающийся усиления мобилизации на Украине, начал действовать 18 мая 2024 года. Согласно документу, все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого необходимо либо лично посетить военкомат, либо воспользоваться «электронным кабинетом призывника».

Ранее на Западе признали, что мобилизация на Украине — «билет в один конец».