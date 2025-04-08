Трамп не хочет, чтобы США и Китай направляли миллиарды долларов на свои армии

Президент США Дональд Трамп не хотел бы направлять сотни миллиардов долларов на военные расходы и чтобы Китай поступал таким же образом. Об этом американский лидер заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

«Я не хочу, чтобы они брали $500-600 млрд в год и тратили их на свои вооруженные силы. Я не хочу, чтобы они тратили деньги на свои вооруженные силы. И я не должен тратить деньги», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Эксперт назвал главное оружие США в противостоянии с Китаем

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

После этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и теперь готовится к полноценной торговой войне с Вашингтоном.

Ранее Трамп объявил Китаю ультиматум.