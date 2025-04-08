Названа ключевая проблема перезагрузки отношений России и США при Медведеве

Ключевой проблемой перезагрузки отношений, которую Россия и США предприняли при президенте Дмитрии Медведеве, было взаимное недоверие. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«В США думали, что Россия планирует сближение с Западом, но предполагала, что это произойдет с одновременным отказом от собственных интересов на постсоветском пространстве», — назвал он, в частности, ожидания американской стороны.

На Западе сравнили отношения России и США с двумя хищниками

При этом руководство РФ, наоборот, не допускало отказа от интересов в странах бывшего СССР. В Кремле считали, что перезагрузка является тактическим маневром США, который направлен на ослабление влияния России в регионе, напомнил политолог.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл условие для новых переговоров с США по контролю над вооружениями. По его словам, для этого необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от антироссийского курса.