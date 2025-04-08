Трамп раскритиковал страны Евросоюза

Евросоюз очень плохо себя ведет по отношению к США. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп. По его словам, текущая ситуация в торговых отношениях между США и ЕС изменится.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают <…> и так не будет», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Трансляцию встречи ведет Fox News.

Он уточнил, что Евросоюз ограничивает импорт американских товаров, что включает автомобили и сельскохозяйственную продукцию, что является серьезным препятствием для американского экспорта. Президент США выразил намерение изменить эту ситуацию, чтобы улучшить условия торговли для американских компаний.

Ранее стало известно, что компания Audi остановила экспорт автомобилей в Соединенные Штаты в ответ на введение тарифов администрацией американского президента, сообщает издание Automobilwoche. Согласно публикации, все автомобили, которые были импортированы в США после 2 апреля, будут временно удерживаться и не переданы дилерам. Тем не менее, как отмечает Bild, на американских складах компании находится более 37 тысяч машин, которые не подпадают под новые пошлины и доступны для продажи, напоминает RT.