В Эстонии хотят разрешить применять военную силу к торговым судам

Рийгикогу (эстонский парламент) намерен наделить силы обороны и военно-морские силы правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты. Об этом сообщил портал телерадиокомпании ERR.

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Парламентарии разработали законопроект, который вносит изменения в законы о силах обороны и об экономической зоне.

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Их цель – дать право военно-морским силам предотвращать участившиеся в последнее время инциденты с обрывом иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры. Для этого военным предлагается дать право применять к подозрительному судну военную силу.

«Если мы применяем в международных водах в отношении кого-либо вооруженные силы, нарушая тем самым свободу мореплавания, то все должно быть досконально продумано. Если военно-морские силы и силы обороны будут этот закон применять, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатические обеспечение», – цитирует портал бывшего командующего ВМС Юри Саску.

Согласно проекту закона, в случае необходимости военные будут иметь право потопить не подчиняющееся их приказам подозрительное судно, при этом перед этим необходимо будет эвакуировать экипаж судна.

Первое чтение законопроекта должно пройти 9 апреля.

На прошлой неделе сообщалось, что Эстония осенью начнет строительство линии укреплений на границе с Россией.

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