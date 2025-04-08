Трамп раскрыл перспективы решения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон проводит встречи с Россией и Украиной для решения конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

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Трамп прокомментировал перспективы решения украинского конфликта и заявил о приближении к цели по урегулированию кризиса. Он подчеркнул, что находится «не в восторге» от продолжающихся ударов.

Трамп назвал виновного в развязывании конфликта на Украине

«Это ужасная вещь, ужасная вещь», — сказал американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва. По его словам, это зависит от российских и американских переговорщиков.