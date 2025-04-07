Трамп заявил, что США «становятся ближе» к окончанию украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом «становится ближе» к окончанию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Трамп сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, США проводят встречи с представителями России и Украины, чем приближают окончание конфликта.

При этом Трамп также подчеркнул, что он «не в восторге» от того, что в рамках конфликта продолжаются взаимные обстрелы. Он назвал их «ужасной вещью».

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что США бы хотели, чтобы Россия прекратила бомбардировки Украины.