В Иране рассказали о единственном препятствии для создания ядерного оружия

Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем другие страны могут себе представить, единственное, что останавливает Тегеран от реализации проекта, это религиозное предписание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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Об этом заявил иранский парламентарий Хосейн Эмами-Рад, передает агентство Mehr.

«Мы ближе к созданию ядерного оружия, чем вы можете себе представить, и единственное, что нас останавливает, — это фетва (религиозное предписание – прим.ред.) нашего вождя, следование которой для нас обязательно», - подчеркнул он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что его страна хочет развивать науку и атомную энергетику, а не ядерное оружие.

При этом еще в феврале британское издание Telegraph сообщало, что военные требуют от религиозного лидера Ирана Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия.

Фетва, запрещающая применение ядерного оружия и оружия массового поражения как нацеленного на невинных людей, была принята аятоллой Али Хаменеи в 2005 году. Тогда же она была оглашена на заседании МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). В ноябре 2024 года глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази также заявлял, что фетва является единственным, что отделяет Тегеран от начала разработки ядерного оружия.