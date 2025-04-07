Премьер Израиля пообещал Трампу устранить действующие пошлины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главой США Дональдом Трампом в понедельник, 7 апреля, пообещал устранить действующие импортные пошлины. Об этом пишет РИА Новости.

Глава правительства отметил, что вопрос будет решен в ближайшее время. Он добавил, что намерен устранить торговый дефицит в торговле Израиля и США.

Ранее Трамп сообщил, что на переговорах с Нетаньяху пришел к «хорошим решениям и выводам». Он уточнил, что обсудит с премьером еще ряд вопросов.

Президент констатировал, что в Белом доме ценят присутствие премьера в Вашингтоне. Он заметил, что Соединенные Штаты являются «друзьями Израиля».