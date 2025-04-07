Трамп заявил, что Евросоюз «очень плохо себя ведет» с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «очень плохо себя ведет» с его страной. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Трампа, такое отношение касается вопросов торговли. При этом американский президент подчеркнул, что он намерен положить конец этой ситуации.

«Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают <...> и так не будет», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с рядом стран по пошлинам начнутся немедленно.