Премьер Бельгии отправился в Киев

Глава бельгийского правительства Барт де Вевер вылетел на Украину.

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По данным издания Le Soir, он предложит Киеву помощь на сумму более €1 млрд.

«Де Вевер... едет в украинскую столицу не с пустыми руками. Трое членов правительства везут принимающей стороне более €1 млрд помощи, полученной от доходов на российские активы, замороженных в Euroclear», — говорится в сообщении.

Премьера сопровождают министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, глава минобороны страны Тео Франке, а также представители оборонных предприятий.

В марте де Вевер негативно высказывался в отношении изъятия российских активов, заявив, что это станет «актом войны». В стране переживают, что подобные действия спровоцируют ответные меры со стороны Москвы.

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У Бельгии свои интересы, так как именно они хранят большую часть замороженных российских активов. Они опасаются, что держатели активов будут подавать в суд на их финансовое учреждение Euroclear, что уже происходит. Владельцы хотят оспорить удержание своих активов и требуют компенсации.