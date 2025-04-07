Вашингтон готовится к параду в честь 79-летия Трампа

Власти США планируют провести масштабный военный парад в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 79-летие президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет The Sun со ссылкой на источник.

По данным портала, американский лидер намеревается потратить на это мероприятие от $92 до $100 млн.

Трамп собирался провести полномасштабное военное шоу, демонстрирующее мощь США во время своего первого срока, но планы так и не осуществились, пояснили журналисты.

Это желание возникло у него во время визита во Францию — президент республики Эммануэль Макрон показал гостю из США тщательно продуманное военное представление.

По предварительным данным, шествие начнется у Пентагона, затем парадные расчеты проследуют к Белому дому. В параде будут участвовать сухопутные войска, в том числе, бронетехника, а также «коробочки» от ВВС и ВМФ.