Трамп планирует военный парад в округе Колумбия в честь своего 79-летия

Администрация Трампа планирует провести 14 июня военный парад по улицам Вашингтона, округ Колумбия, в честь 79-летия президента. На нем также будет отмечаться 250-летие армии США.

Газета Washington City Paper первой сообщила о параде, отметив, что он протянется почти на семь километров от Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния, до Белого дома. Армейский чиновник подтвердил The Hill продолжительность марша и сказал, что "есть планы по проведению парада, в котором будет участвовать армия", добавив, что еще ничего не решено. По его словам, армия планировала отметить свое 250-летие "значительным увеличением возможностей по сравнению с тем, что можно было увидеть в предыдущие годы". Планирование началось в прошлом году, и с тех пор мероприятие расширилось, а количество участвующих в нем подразделений увеличилось.

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Чиновник также сказал, что местное правительство Вашингтона было вовлечено в планирование, а инженеры как в армии, так и в городе проводят "разведку маршрута".

"Еще слишком рано говорить о том, будет ли у нас парад, но мы работаем с Белым домом, а также с несколькими правительственными учреждениями, чтобы сделать празднование событием национального уровня", - сказал изданию представитель армии полковник Дэйв Батлер.

Президент Трамп во время своего первого срока в 2018 году приказал Пентагону запланировать большой военный парад после того, как он посетил Париж и был вдохновлен мероприятием по случаю Дня взятия Бастилии во Франции.

"Нам придется попытаться превзойти его", - сказал он, как сообщается, президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Но это мероприятие, назначенное на 10 ноября 2018 года, было отменено после того, как представители министерства обороны посчитали затраты на его проведение в 92 миллиона долларов и не спешили планировать его, ссылаясь на более насущные проблемы. Мероприятие также подверглось резкой критике как публично, так и в частном порядке в Вашингтоне. Сенатор-демократ Дик Дурбин тогда назвал планы военного парада "фантастической тратой денег, чтобы развлечь президента".