Скандальный украинский дипломат назначен постпредом при ООН

Владимир Зеленский подписал указы о кадровых перестановках в системе МИД Украины. Он назначил дипломата Андрея Мельника представителем Украины в ООН, а экс-генпрокурора Андрея Костина — послом в Нидерландах. Об этом пишет РИА Новости.

Андрей Ярославович Мельник — украинский дипломат. С 2014 по 2022 год был послом Украины в Германии, а с 2023 по 2024 год был главой дипмиссии Украины в Бразилии.

Украинский лидер также назначил Романа Горяйнова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ливанской Республике,

Аналогичные должности заняли Михаил Видойник — в Финляндии, Юрий Клименко — в Аргентине и Парагвае, Александр Нечитайло — в Китае, а Алексей Гавриш — в Норвегии.

Украинский дипломат выступил с предупреждением Трампу

Напомним, что Мельник известен своими скандальными высказываниями. В частности, он сравнил экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», нецензурно высказался о предложении о мире между Россией и Украиной, которое сделал американский миллиардер Илон Маск.