Скандальный украинский дипломат назначен постпредом при ООН

Владимир Зеленский подписал указы о перестановках в украинском дипломатическом корпусе. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента Украины.

В частности, бывший посол в Бразилии и Германии Андрей Мельник стал постоянным представителем при ООН. Кроме того, назначены новые послы в Казахстане, Китае, Ливане, Норвегии, Парагвае и Финляндии.

Предыдущий постпред Украины при ООН Сергей Кислица был уволен 21 декабря 2024 года.

Мельник, работавший послом в Берлине с 2015 по 2022 год, известен резкими высказываниями в адрес правительства ФРГ. В частности, после того как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может посетить Киев из-за отказа Украины принять президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, Мельник оскорбил главу правительства, назвав его "обиженной ливерной колбасой". В первые месяцы проведения Россией специальной военной операции на Украине он стал одним из самых частых гостей на немецких ток-шоу. Мельник регулярно требовал от Берлина поставить Киеву вооружение и обвинял германское правительство в нерешительности и медлительности. После увольнения с поста посла в ФРГ он был назначен руководителем дипмиссии в Бразилии.