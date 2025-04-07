Администрация Трампа уволила представителя США в военном комитете НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа уволила представителя США в военном комитете Североатлантического альянса в Брюсселе Шошанну Чатфилд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что союзники по НАТО получили уведомление об увольнении американского вице-адмирала, однако Пентагон пока не делал никаких заявлений по поводу кадровых перестановок.

Один из источников агентства допустил, что снятие Чатфилд с должности может быть связано с борьбой против инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

По данным РИА Новости, в декабре организация «Американский фонд подотчетности» составила для будущего министра обороны Пита Хегсета список «идеологов воукизма» в Вооруженных силах США. В нем фигурировала Чатфилд, которая, как отметили в фонде, возмущалась, что конгресс на 80% состоит из мужчин, и активно выступала за «разнообразие». По информации фонда, вице-адмирал в 2022 году принимала участие в мероприятии армии США, которое было посвящено DEI.

5 апреля портал Military.com со ссылкой на трех чиновников министерства обороны США сообщил, что командование армии страны рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава. Речь идет об увольнении около 90 тыс. человек.

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В настоящее время в американских войсках служат примерно 450 тыс. граждан. Ожидается, что после кадровых перестановок их количество уменьшится до 360–420 тыс.

Из материала следует, что причиной для разработки соответствующего плана послужило поручение министра обороны США Пита Хегсета сократить бюджет Пентагона на 8%.