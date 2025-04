Королева красоты хотела спасти ребенка во время землетрясения и погибла

Первую обладательницу титула «Мисс Туризм Мьянма» обнаружили среди обломков 12-этажного дома, который рухнул во время землетрясения в Мандалае 28 марта 2025 года.

О трагической находке сообщает Need To Know (NTK). Изувеченные останки 28-летней Сили Ми были извлечены из-под завалов жилого дома в городе Мандалай 2 апреля текущего года. По словам очевидцев, бывшая королева красоты, проявив невероятное мужество, бросилась в здание жилого комплекса Sky Villa, чтобы спасти ребенка, и оказалась в ловушке, когда строение рухнуло.

Организаторы конкурса «Мисс Туризм Мьянма» выразили глубочайшие соболезнования семье и друзьям Ми, которая в 2018 году триумфально завоевала корону и представляла свою страну на международном конкурсе «Мисс Туризм Мира».

28 марта 2025 года Мьянма подверглась серии сокрушительных землетрясений, которые привели к масштабным разрушениям: были разрушены жилые дома, дороги и жизненно важные объекты инфраструктуры. Кроме того, в результате мощных подземных толчков образовались разломы в земле. Число погибших превысило отметку в 3,5 тысячи человек. Отголоски катастрофы ощущались также в Таиланде, Вьетнаме и отдельных регионах Китая.

Добавим, что жилой комплекс Sky Villa, возведенный в 2017 году, считался одним из самых современных и престижных в Мандалае. На крыше здания располагался самый большой бар в городе, а также популярный фитнес-центр, оснащенный передовым оборудованием. Рекламные материалы комплекса уверяли, что он обладает сейсмоустойчивым фундаментом и абсолютно безопасен в случае подземных толчков. Однако, несмотря на эти заявления, здание было полностью уничтожено во время землетрясения.

