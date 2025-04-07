Вэнс отпраздновал годовщину трезвости матери в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отпраздновал в Белом доме десятую годовщину отказа своей матери Беверли от употребления алкоголя и наркотических веществ. Об этом политик сообщил в своем аккаунте социальной сети Х.

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«В этом году исполняется 10 лет, как моя мама ведет трезвый образ жизни, и я чувствую благодарность, что мы смогли отпраздновать это событие в Белом доме в кругу нашей семьи. Мама, я очень горжусь тобой!» — поделился своими эмоциями вице-президент.

История алкогольной и наркотической зависимости матери Вэнса получила международную известность, когда в июне 2016 года он опубликовал свои мемуары «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». В своей книге политик открыто рассказал о трудном детстве в неблагополучной семье и жизни в «Ржавом поясе» США, который в конце прошлого века пришел в упадок из-за закрытия сталелитейных производств.

Экономические проблемы сказались на Беверли Вэнс, ставшей жертвой алкоголизма, в результате чего будущий вице-президент США фактически был воспитан своей бабушкой, а не мамой. Книга о трудном детстве стала международным бестселлером и привлекла в том числе российских читателей.