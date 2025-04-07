В США расследуют конфликт интересов Маска и NASA

Демократы из палаты представителей США расследуют потенциальный конфликт интересов со стороны американского миллиардера и главы департамента государственной эффективности США Илона Маска, связанный со SpaceX и NASA. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что возможный конфликт интересов связан с контрактами компании Маска SpaceX. Расследование началось после письма от конгрессмена Максвелла Алехандро Фроста, а также его коллеги Джерри Коннолли. По их словам, Маск должен предоставить информацию, которая объясняла бы, как именно NASA отслеживает совместную работу с ним, а именно потенциальное использование этой работы миллиардером в целях собственного обогащения.

При этом, авторы инициативы привели пример ситуации, которая могла быть использована Маском для обогащения — ранее SpaceX получила от NASA финансирование в размере более 15 миллиардов долларов.

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«Члены палаты представителей от Демократической партии начали расследование потенциальных конфликтов интересов между NASA и Илоном Маском, который стал частью федерального правительства при президенте Трампе», — сообщает источник со ссылкой на письмо конгрессменов.

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