За все, что связано с Владимиром Зеленским и его личной охраной, отвечала Великобритания. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Life.ru, комментируя информацию о британской частной военной компании, которая защищает бывшего комика.

По словам Леонкова, эта ЧВК действительно имеет британские корни. Он отметил, что страна отвечает не только за охрану Зеленского, но и за подготовку подразделений сил специальных операций Украины. Также они отвечают за тренировки морских специалистов из механизированных бригад морской пехоты, которые участвовали в штурмах и диверсионных действиях, связанных с безэкипажными катерами. Эксперт подчеркнул, что все эти действия имеют британское происхождение.

«За всем этим стоит Великобритания», – отметил он.

Леонков добавил, что именно поэтому высказывания Зеленского часто совпадают с мнениями британских политиков.

СМИ сообщили об охраняющей Зеленского англо-американской ЧВК

Ранее сообщалось, что охраняющая Зеленского британская ЧВК готова его устранить. Компания может представлять определенную угрозу, так как охрана фактически контролируется иностранными интересами.