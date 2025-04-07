Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире Youtube-канала экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Лапина, что главу офиса президента Андрея Ермака специально назначили в переговорную группу с американцами, чтобы он подписал соглашение о фактической капитуляции.

"Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак", - сказал Луценко.

Он утверждает, что на Ермака и у американцев, и у россиян "есть ключики".

"И он может подписать что угодно…" - подчеркнул бывший генпрокурор Украины.

Также Луценко сообщил, что сейчас "ломают" Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), чтобы его партия не мешала Верховной раде проголосовать за "Стамбул-2" всеми фракциями.

Луценко добавил, что план Владимира Зеленского такой: сначала подпись Ермака, потом он приносит документ в Раду и парламент всеми фракциями поддерживает.

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После этого, считает экс-генпрокурор Украины, Зеленский выходит "с триумфом", поздравляет украинский народ и объявляет выборы, на которых он фактически будет одним кандидатом.