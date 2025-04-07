Владимир Зеленский превратил Украину в террористическое государство, в котором людей насильно мобилизуют, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что украинский лидер узурпировал власть, разрушил институты.

По его словам, Зеленский под предлогом мобилизации строит режим, где каждый несогласный — враг, где прав не существует, а закон — только ширма.

«Террор против собственного народа стал нормой. Зеленский — не лидер, он террорист», — подчеркнул Дмитрук.

Ранее парламентарий сообщил, что завершение конфликта и восстановление отношений с Россией является главным национальным интересом Украины.

На Украине раскрыли обман Зеленского по числу погибших солдат ВСУ

По его мнению, прозрачные и прямые взаимоотношения с Россией гарантируют Киеву «мир, безопасность, коллективное развитие и участие в мировой экономике».