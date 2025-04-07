ЕС отказался поддержать проект стран Балтии по «стене из дронов»
Власти Евросоюза отказались финансировать проект Литвы и Эстонии по защите их границ с помощью большого количества беспилотников различных типов. Об этом пишет литовский телеканал LRT со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По данным телеканала, аналитики Литвы и Эстонии проанализировали текущие тенденции развития вооружений, признали важную роль дронов в современных конфликтах.
В ведомстве пояснили, что на фоне проведенного исследования пограничные службы стран Балтии подали совместную заявку на получение финансирования ЕС для создания так называемой «стены из дронов» вдоль границы.
В рамках инициативы планировалось организовать наблюдение за границами республик с помощью дронов и использование систем для борьбы с иностранными беспилотниками.
Вместе с тем, проект не получил финансирования, заметили в пресс-службе.