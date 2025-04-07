Трамп: переговоры с рядом стран по пошлинам начнутся немедленно

Переговоры США со странами, изъявившими желание заключить сделки по пошлинам, начнутся немедленно. Об этом у себя в соцсети заявил американский глава Дональд Трамп, передает RT.

Ранее президент США сообщил, что страны по всему миру ведут с Вашингтоном переговоры о пошлинах. Он отметил, что Япония уже направляет в Соединенные Штаты переговорную команду.

«Переговоры с другими странами, которые запрашивали встречи, будут проведены немедленно», — написал Трамп.

Напомним, что на прошлой неделе американский глава ввел пошлины размером от 10 до 50% более чем для 180 стран. Часть из них начала действовать с 5 апреля, остальные будут введены в действие с 9 апреля. При этом Трамп допустил, что может изменить размер пошлин.