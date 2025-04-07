Умерла машинистка концлагеря, виновная в пособничестве в убийствах

Машинистка в нацистском концлагере Штуттгоф (под польским Гданьском - прим. ТАСС) Ирмгард Фурхнер, осужденная за пособничество и подстрекательство к массовым убийствам, умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры города Итцехо (федеральная земля Шлезвиг - Гольштейн).

По его информации, Фурхнер умерла 14 января. Однако известно об этом стало только сейчас.

Процесс над Фурхнер в Германии называли одним из последних дел, рассматриваемых в связи с массовыми убийствами, которые совершили национал-социалисты. В 2022 году суд в Итцехо приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно. Фурхнер была признана виновной по статье "пособничество убийству" 10 505 человек, а также покушению на убийство 5 человек. Она обжаловала приговор. Верховный суд отклонил апелляцию, подтвердив тем самым точку зрения судей в Итцехо, согласно которой женщина, выполняя обязанности машинистки, по сути оказывала "психологическое содействие" убийствам. Через нее проходила практически вся корреспонденция, поступавшая в лагерь.

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Женщина работала машинисткой коменданта Штуттгофа в период с 1943 по 1945 год. С точки зрения обвинения, она оказывала помощь ответственным за систематическое убийство узников концлагеря. Поскольку в то время Фурхнер было 18-19 лет, ее случай рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних.

За шесть лет - с 1939 по 1945 гг - в Штуттгофе находились в заключении 110 тыс. человек. 65 тыс. погибли. С лета 1944 года нацисты начали систематически уничтожать там узников. Многие были расстреляны, отравлены ядовитым газом. Других сознательно лишали еды, им не предоставляли никакой медицинской помощи.

Вынесение в 2011 году приговора Джону (Ивану) Демьянюку создало прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении. Демьянюк был признан в 2011 году виновным в пособничестве в убийстве в 1943 году 28 тыс. 60 евреев-заключенных "лагеря смерти" Собибор и приговорен к 5 годам заключения. Суд тогда счел, что, хотя Демьянюку нельзя вменить в вину никаких конкретных преступных деяний, он является виновным в том, что служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши и был "частью системы по уничтожению".