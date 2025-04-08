Маск просил Трампа пересмотреть новые пошлины

Газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что американский миллиардер Илон Маск лично попросил президента США Дональда Трампа о пересмотре новых пошли на импорт из ряда стран.

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Как уточняет издание, на минувших выходных глава DOGE написал несколько постов в социальных сетях. В них он раскритиковал одного из ведущих советников Белого дома Питера Наварро за агрессивный план пошлин.

Трамп допустил введение пошлин на постоянной основе

«Таким образом Маск лично обратился к Трампу с просьбой пересмотреть новые пошлины. Попытка успеха не принесла, в понедельник Трамп угрожал добавить новые 50% пошлины на импорт товаров из КНР», - отметила газета.

Ранее сообщалось, что президент США пригрозил Китаю 50% пошлинами к уже объявленным. Это может произойти в том случае, если власти КНР не откажутся от ответных мер.