Сийярто: в ЕС никто не хочет торговой войны с США

В Евросоюзе нет единства по вопросу введения новых пошлин на американские товары, признал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Вместе с тем, добавил он, торговой войны с США не хочет никто, пишет РИА Новости.

Глава США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины на импортные товары в размере от 10% до 49%. В частности, размер пошлин на товары из Великобритании составил 10%, из ЕС — 20%, Китая — 34%, Камбоджи — 49%.

«Полного европейского единства по этому вопросу [ответных мер] нет, но, наверное, могу сказать, что торговой войны с США не хочет никто», — подчеркнул Сийярто.

Министр выразил надежду, что ЕС все же не введет ответные пошлины, так как «подобная эскалация не пойдет на пользу никому».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что любыми способами следует избегать торговой войны между США и Евросоюзом.