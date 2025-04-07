Названа новая угроза для США

Президент США Дональд Трамп может столкнуться с новой угрозой для себя, так как страна имеет все признаки гипотетического начала «цветной революции».

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Об этом заявил политолог, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова Борис Межуев, комментируя прошедшие против американского лидера протесты, передает газета «Взгляд».

«Говорить о "цветной революции" в США пока преждевременно, хотя и есть многие ее признаки. Во-первых, акции хорошо продуманы и организованы. Во-вторых, кампанию в некотором смысле возглавил [экс-президент США Барак] Обама. У него очень хороший рейтинг, и его мнение учитывается в либеральной среде», — отметил исследователь.

При этом Межуев подчеркнул, что сейчас цель протестов не добиться свержения Трампа, а заставить хозяина Белого дома скорректировать свою внутреннюю и внешнюю политику. При этом он указал, что одним из требований протестующих является усиление давления на Россию.

Трамп обратился с призывом к американцам

5 апреля в США начались крупные демонстрации против политики Трампа. Демонстранты выступили против введенных президентом пошлин. До начала этих акций о политике президента негативно высказались экс-глава Белого дома Барак Обама и бывшая вице-президент США Камала Харрис.