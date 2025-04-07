Сийярто: в ЕС нет единства по пошлинам США

Единства по вопросу введения пошлин на американские товары в Евросоюзе нет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Полного европейского единства по этому вопросу нет», — цитирует его РИА Новости.

При этом Сийярто подчеркнул, что торговой войны с США не хочет никто.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговых пошлинах в отношении более чем 200 стран.

Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил о возникновении нового мирового порядка на фоне значительных изменений во внешней политике США.

В ЕК отметили, что тарифы США затрагивают свыше 70% всего экспорта Евросоюза.