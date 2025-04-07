Швеция отказалась поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на шведскую отраслевую организацию.

Отмечается, что США пришлось столкнуться с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. На фоне дефицита продукции Вашингтон обратился к Швеции за помощью в ее экспорте.

«Однако Стокгольм отказался поставить в США куриные яйца из-за приближающейся Пасхи», — говорится в тексте.

Как пояснила менеджер Svenska Ägg Мари Лённескуг Хогстадиус, во время Пасхи потребление яиц в Швеции увеличивается вдвое, поэтому «сейчас страна хочет оставить свои яйца у себя».