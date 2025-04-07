Зеленский разрешил пересматривать решения ЕСПЧ на Украине спустя 10 лет

Газета.Ru

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил закон, разрешающий судам страны пересматривать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по истечении срока в 10 лет. Об этом пресс-служба Верховной рады Украины сообщила в своем Telegram-канале.

Зеленский разрешил пересматривать решения ЕСПЧ на Украине спустя 10 лет
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«Документом предусматривается, что срок для пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам можно восстановить, если ЕСПЧ принял решение после 10-летнего срока», — указано в сообщении.

Отмечается, что раньше такие дела не рассматривались и это «ограничивало право на судебную защиту».

В марте ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе. Суд единогласно установил нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. Эти события вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

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