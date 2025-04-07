В Финляндии выступили с неожиданным призывом ради мира на Украине
Европейским лидерам следует перестать подпитывать украинский конфликт, отметил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости.
Профессор подчеркнул, что именно европейские элиты несут ответственность за то, что происходит и будет происходить с украинскими солдатами.
«Мое послание Эммануэлю Макрону, Александру Стуббу, Киру Стармеру, Дональду Туску, канцлеру Германии и другим: капитулируйте, и на Украину придет мир. Другой вариант — ВСУ сдадутся», — отметил Малинен.
Ранее профессор сообщил, что странам Запада необходимо прислушаться к целям России по Украине.
Профессор Малинен призвал Запад прислушаться к целям РФ по Украине
Малинен пояснил, что в этом вопросе российские власти выступают «очень последовательно».