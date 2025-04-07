Европейским лидерам следует перестать подпитывать украинский конфликт, отметил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом пишет РИА Новости.

Профессор подчеркнул, что именно европейские элиты несут ответственность за то, что происходит и будет происходить с украинскими солдатами.

«Мое послание Эммануэлю Макрону, Александру Стуббу, Киру Стармеру, Дональду Туску, канцлеру Германии и другим: капитулируйте, и на Украину придет мир. Другой вариант — ВСУ сдадутся», — отметил Малинен.

Ранее профессор сообщил, что странам Запада необходимо прислушаться к целям России по Украине.

Профессор Малинен призвал Запад прислушаться к целям РФ по Украине

Малинен пояснил, что в этом вопросе российские власти выступают «очень последовательно».