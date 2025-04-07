Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал американцев сохранять спокойствие на фоне введения пошлин.

«Не будьте слабыми, не будьте глупыми. Не будьте «Партией паникеров», — написал он.

Глава Белого дома посоветовал жителям США «быть сильными, храбрыми и терпеливыми».

«Результатом будет величие», — подчеркнул американский лидер.

Его слова прозвучали на фоне того, как прошедшая неделя стала для американского рынка акций наихудшей со времен начала пандемии коронавируса, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая 2024 года.

Пошлины Трампа обрушили акции оборонных компаний Европы

Накануне акции европейских оборонных компаний отреагировали на масштабный обвал фондовых рынков Европы. Особенно пострадала немецкая Rheinmetall AG — ее котировки снизились на 27%, что стало крупнейшим однодневным снижением в истории компании.