Глава ЕК высказалась о переговорах с США по пошлинам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность продолжать переговоры с Соединенными Штатами с тем, чтобы добиться решения проблемы пошлин в результате диалога без применения ответных мер. Об этом пишет РИА Новости.

Глава США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины на импортные товары в размере от 10% (для Великобритании) до 49% (для Камбоджи).

Этот шаг со стороны Вашингтона вызвал бурную дискуссию в Европе. Ряд стран выразил намерение ввести пошлины на американские товары, часть стран призвала к продуманным, выверенным ответным мерам.

«Мы готовы к переговорам. Параллельно мы готовим возможные ответные меры, но предпочитаем добиться решения на переговорах», — отметила чиновница.

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По ее словам, в настоящее время обсуждаются технические вопросы возможного будущего соглашения с США.