В США изучают применение летальной силы против наркокартелей

ЦРУ изучает свои полномочия на предмет применения летальной силы против зарубежных наркокартелей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника и осведомленных лиц.

Напомним, что сразу после инаугурации Дональд Трамп подписал указ о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Кроме того он распорядился направить американские войска на южную границу и возобновить строительство стены на границе с Мексикой.

«ЦРУ изучает свои полномочия на предмет применения летальной силы против наркокартелей в Мексике и за ее пределами, в то время как администрация Трампа стремится сделать борьбу с картелями одним из главных приоритетов разведывательного ведомства», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что меры управления не означают, что президент США приказал ведомству приступить к прямым действиям против наркокартелей, однако они должны помочь ЦРУ «понять, какими видами деятельности можно заниматься на законных основаниях и какие будут потенциальные риски при выборе различных вариантов». В частности, изучается вопрос об ответственности управления и его сотрудников в случае, если во время какой-либо операции погибнет американец.

В связи с этим, по словам источника CNN, в ЦРУ с осторожностью относятся к возможности использования против наркокартелей потенциала, традиционно применявшегося против военных целей.