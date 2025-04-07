В США изучают применение летальной силы против наркокартелей

Аксинья Кравченко

ЦРУ изучает свои полномочия на предмет применения летальной силы против зарубежных наркокартелей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника и осведомленных лиц.

В США изучают применение летальной силы против наркокартелей
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Напомним, что сразу после инаугурации Дональд Трамп подписал указ о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Кроме того он распорядился направить американские войска на южную границу и возобновить строительство стены на границе с Мексикой.

«ЦРУ изучает свои полномочия на предмет применения летальной силы против наркокартелей в Мексике и за ее пределами, в то время как администрация Трампа стремится сделать борьбу с картелями одним из главных приоритетов разведывательного ведомства», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что меры управления не означают, что президент США приказал ведомству приступить к прямым действиям против наркокартелей, однако они должны помочь ЦРУ «понять, какими видами деятельности можно заниматься на законных основаниях и какие будут потенциальные риски при выборе различных вариантов». В частности, изучается вопрос об ответственности управления и его сотрудников в случае, если во время какой-либо операции погибнет американец.

В связи с этим, по словам источника CNN, в ЦРУ с осторожностью относятся к возможности использования против наркокартелей потенциала, традиционно применявшегося против военных целей.

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