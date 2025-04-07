В Иране оценили возможность создания собственного ядерного оружия

Ни при каких обстоятельствах Иран не будет создавать ядерное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД страны Эсмаила Багаи. Он напомнил, что запрет на соответствующую деятельность ввело руководство Ирана, и призвал не ставить решение Тегерана под сомнение.

Иран никогда и ни при каких условиях не пойдет по пути создания ядерного оружия. Это неотъемлемая часть нашей стратегии, основанной на фетве верховного лидера, — сказал Багаи.

Ранее член меджлиса (однопалатного парламента) Махаммад Касим Османи заявлял, что Ирану нужно добиться паритета в переговорах с США, создав собственное ядерное оружие. Он подчеркнул, что избегание конфликта является разумной стратегией, но у Тегерана не остается другого выбора в данной ситуации.

До этого стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о приведении вооруженных сил страны в состояние повышенной боевой готовности. Власти страны опасаются, что переговоры с Соединенными Штатами по новой ядерной сделке могут сильно затянуться, сообщил неназванный иранский чиновник. По мнению Тегерана, это может подтолкнуть Израиль к нападению на Иран.