Президент США Дональд Трамп должен потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского капитулировать и уйти в отставку.

Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку», — подчеркнул он.

Как отметил финский профессор, если США по-настоящему стремятся к миру, то должны потребовать отставки от Зеленского.

До этого конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что Украине необходимо отказаться от потерянных территорий и добиваться отставки Владимира Зеленского.

Зеленский назвал одно условие своего ухода в отставку

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.