Группа украинских переговорщиков на этой неделе отправится в Вашингтон для оформления нового соглашения по недрам Украины. В результате, может оказаться, что условия станут еще менее выгодными для украинской стороны. Каждое последующее предложение от США жестче предыдущего.

В интервью Такеру Карлсону министр финансов США Скотт Бессент достаточно красноречиво раскрыл, как будущее соглашение видят в американском Кабмине: первое – углубление экономического сотрудничества США и Украины, второе – сигнал российской стороне, что Украина остается важным партнером для Вашингтона, третье – демонстрация американскому обществу, что соглашение не просто выдача грантовой помощи, как это было в случае USAID. Ответственность за то, что договор так и не был подписан, американские чиновники полностью возлагают на киевское руководство. По словам главы Минфина США, Зеленский сорвал «самую простую сделку». Однако консультации по соглашению о ресурсах продолжаются, и представители США полны решимости довести их до конца.

Тем временем издание FT сообщает, что СБУ проводит допросы украинских чиновников работающих в правительстве Украины. Поводом стала утечка нового варианта соглашения по украинским ресурсам. Допросы украинских чиновников начались после того, как депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что ему передали копию проекта нового соглашения. Согласно его данным, усовершенствованный вариант, предложенный США, включает в себя не только редкоземельные металлы, о которых речь шла в самом начале, а вообще все украинские ресурсы, в том числе и инфраструктуру. Такую, как дороги, магистрали, порты, шахты, трубопроводы и перерабатывающие предприятия. Доходы от их деятельности и реализации ресурсов должны направляться в американский фонд. Associated Press заявляет, что Украине придется перечислять 50% от полученных доходов американцам.

Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

Юлия Свириденко, министр экономики Украины, поспешила успокоить общественность: итогового варианта соглашения еще нет, украинская сторона получила лишь позицию США. Это не значит, что она будет таковой в итоговом варианте. По ее словам, переубедить американскую сторону должна группа в составе представителей министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов. Перед группой поставлена задача - «определить красные линии и основные принципы» предстоящего соглашения.

Впрочем, украинская сторона, похоже, смирилась со сложившейся ситуацией. С другой стороны, выборы у нее особо и нет. Американский президент угрожает «очень большими проблемами» для руководства страны, если Зеленский откажется от подписания этого соглашения. Министр иностранных дел Андрей Сибига уже заявил, что присутствие американского бизнеса на территории Украины и правда будет хорошим вкладом в обеспечение безопасности.

Суть предстоящих переговоров «МК» прокомментировал замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин: