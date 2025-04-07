МИД ФРГ высказался о нежелании видеть РФ на мероприятиях в честь разгрома Третьего рейха

Министерство иностранных дел Германии отказалось комментировать информацию СМИ, согласно которой ФРГ не хочет приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь 80-летия разгрома Третьего рейха в Берлине и Бранденбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обычно не комментируем предполагаемые утечки», — заявили в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Berliner Zeitung заявило, что немецкое правительство не желает видеть официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь победы над фашизмом. По данным издания, об этом стало известно из брошюры немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оскорблением подобный шаг Берлина. Однако, по ее словам, в таких действиях немецкого правительства нет ничего нового.