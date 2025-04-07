Пока вы не уснули: Маск о границе РФ и США и новая погодная аномалия

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Маск: границу РФ и США можно пересечь пешком

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск разместил в соцсети X видео с напоминаем о том, насколько Россия и США находятся близко друг к другу.

В видео с картами двух стран подчеркивается, что не все американцы знают, что США и Россия на самом деле расположены почти рядом.

«Страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова, которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 километра) и разделяют территорию России и США», - говорится в видеозаписи.

Читать новость полностью

Стало известно о «тайном пророчестве» Жириновского

В начале нулевых сооснователь партии ЛДПР Владимир Жириновский оставил «тайное пророчество» об отношениях США и России. Об этом стало известно из заявления дочери политика Анастасии Боцан-Харченко, ее слова приводит «Царьград».

Как сообщила дочь Жириновского, предсказание относилось ко времени начала президентства Джорджа Буша-младшего, в будущей политике которого руководитель ЛДПР увидел стремление нанести вред России.

Читать новость полностью

Россиянам предсказали повторение погодной аномалии в мае

В воскресенье, 6 апреля, в Москву и Московскую область пришел снегопад, который уже в понедельник отправился к югу страны. Виновником аномального похолодания стал циклон "Зион". О том, как это стало возможным, директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик Владимир Семенов рассказал в беседе с aif.ru.

По его словам, такая аномалия "в порядке вещей", поскольку в апреле над континентом начинает теплеть, в то время как Арктика продолжает быть очень холодной.

Читать новость полностью

Штрафы за мат хотят увеличить в десять раз

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ увеличение штрафа за употребление нецензурной лексики в общественном месте до 10 тысяч рублей. Сейчас он составляет от 500 до 1000 рублей. Соответственно, размер штрафа за мат может быть увеличен в 10 раз. Инициатива будет внесена на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка.

«Мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии», — сказал Александр Аксененко.

Читать новость полностью

Песков прокомментировал удар по Кривому Рогу

Дмитрий Песков прокомментировал удар РФ по Кривому Рогу, который, по данным Украины, был нанесён по детской площадке и унёс жизни 9 детей, по данным российского Минобороны, по месту проведения военного совещания командиров ВСУ.

«Здесь я предлагаю ориентироваться на заявление Минобороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам не наносится», — заявил спикер Кремля.

Читать новость полностью

Трамп заявил, что ему не нравятся «бомбардировки» Украины

© ZUMA/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на Украине, однако ему не нравятся «бомбардировки» республики со стороны ВС РФ. Его слова во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One приводит Associated Press.

«Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — сказал Трамп.

Читать новость полностью

В экономике России начался спад

Экономика России переживает период спада, заявил экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В качестве причины спада он назвал либеральную финансовую политику. Хазин считает, что период спада не прекратится до тех пор, пока Россия не откажется от такой политики. Тем не менее, по словам экономиста, руководство страны контролирует ситуацию.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что российский валовый внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3% в 2025 году, несмотря на новые импортные пошлины США. По его словам, ежедневная работа абсолютно каждого гражданина вносит позитивный вклад в рост российской экономики, в стране рекордно низкий уровень безработицы, поэтому все предпосылки для дальнейшего экономического роста созданы.

Читать новость полностью

Генерал-лейтенанта российского МВД задержали

В Санкт-Петербурге бывший глава местного университета МВД генерал-лейтенант Александр Травников стал фигурантом дела о мелком хулиганстве. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 7 апреля после проводов одного из родственников на Московском вокзале, генерал с семьей переместился в ресторан. Там произошел конфликт, закончившийся тем, что кто-то из присутствующих вызвал полицейских. Генерал-лейтенант не оценил визита младших по званию и вскоре его увезли на медосвидетельствование, по результатам которого на него составили протокол.

Читать новость полностью

Адвокат Ефремова раскрыл новые подробности о состоянии актера

Актер Михаил Ефремов испытывает проблемы со здоровьем. Как сообщают «Известия», об этом заявил его адвокат Юрий Падалко.

По словам защитника, недавно он посетил Ефремова в колонии, из которой его должны освободить 9 апреля.

«У актера одышка, и он плохо ходит. Организационные вопросы по транспортировке в Москву решены. За Михаилом Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву», — рассказал он.

Читать новость полностью

Посадка китайского самолета нового поколения попала на видео

© Кадр видео

Заход китайского самолета нового поколения J-36 на посадку попал на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

Запись, сделанная из проезжающего автомобиля, демонстрирует снижение летательного аппарата перед посадкой. Самолет, который считают истребителем шестого поколения, пролетел над оживленным шоссе.

Читать новость полностью