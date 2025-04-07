На Украине назвали скрытую цель редкоземельной сделки США

Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что американская сделка с Украиной по редкоземельным металлам призвана не допустить в страну конкурентов США, в том числе Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Дубинский, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы американские предприятия стали лидерами по производству чипов. Для этого США необходимы редкоземельные металлы.

«Если Трамп хочет контролировать производство чипов, то ему нужно контролировать и бассейны для добычи редкоземов, а также фабрики для производства продукции», - заявил депутат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению Дубинского, Трамп опасается, что контроль над редкоземельными металлами Украины получат Россия и Китай. КНР уже контролирует 60 процентов мировой добычи этих металлов, подчеркнул он.

«Поэтому США предлагают этот проект разделить с РФ, а Украину колонизировать договором о минералах. Причем, сегодня их можно и не добывать - главное, не пустить конкурентов, в т.ч. из ЕС. Застолбить за собой», - подчеркнул депутат.

В Белом доме заявляли, что планируют получить доступ к украинским редкоземельным металлам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву. В конце марта появилась информация, что проект сделки США с Украиной по полезным ископаемым включает в себя всю ресурсную базу страны.

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Текущая версия соглашения подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и металлов будут передаваться в специальный фонд. Украину обяжут передавать США информацию обо всех добывающих проектах. США хотят получать все отчисления от прибыли с ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов военного долга плюс четыре процента.