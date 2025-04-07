Внука экс-короля Румынии задержали во Франции

Во Франции задержали внука внук бывшего короля Румынии Кароля II, Павла-Филиппа Гогенцоллерна. Сообщается, что арест был совершен по запросу румынских властей по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

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Сообщается, что Гогенцоллерн был задержан в Париже утром понедельника, 7 апреля. Он обвиняется властями Румынии в коррупции, отмывании денег и махинациях с земельными участками, ранее принадлежавшими королевской семье. Румынское правительство намерено добиваться его экстрадиции, сообщает издание «Взгляд».

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу о создании организации, занимающейся коррупцией, взятками и подкупом. Его диплом аннулировали, а в доме мэра прошел обыск. Арест произошел 23 марта. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен мэр Стамбула и что произошло после его ареста.

До этого стало известно об аресте генерал-майора Росгвардии Константина Рябых. Его заподозрили в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. А до этого под стражей оказались еще несколько росгвардейцев. Чем известны Рябых и его арестованные коллеги — в материале «Вечерней Москвы».