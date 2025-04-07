СМИ сообщили о масштабном сбое на американском сайте из-за Маска

Американские пенсионеры и люди с инвалидностью столкнулись с перебоями в работе сайта Администрации социального обеспечения США (SSA). Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на шестерых нынешних и бывших чиновников, осведомленных о проблемах.

По данным WP, пользователям сайта SSA все чаще не удается войти в свои учетные записи. В последние недели в работе сайта неоднократно возникали сбои, которые длились от 20 минут до почти суток.

По информации газеты, проблемы возникли, когда команда Департамента эффективности правительства США (DOGE) во главе с Илоном Маском приняла меры, которые привели к сокращению семи тысяч рабочих мест. В DOGE планируют уволить еще несколько тысячи сотрудников агентства, обслуживающего 73 миллиона американцев.

Даже когда работа сайта восстанавливалась, многие пользователи не могли войти в свои учетные записи - или же им удавалось войти в систему, но из их личных кабинетов пропадала информация. У других пользователей процесс авторизации на сайте был очень медленным.

По словам сотрудников агентства, сбои вызваны расширением системы проверки на мошенничество, введенной DOGE. Технический персонал якобы не тестировал новое программное обеспечение на большом количестве пользователей, чтобы проверить, смогут ли серверы справиться с нагрузкой.

Новые требования DOGE включают 50-процентное сокращение технологического подразделения, отвечающего за веб-сайт и другой электронный доступ к сервисам SSA, отмечает WP.

В 2025 году Маск возглавил новый Департамент эффективности правительства США, созданный администрацией президента Дональда Трампа для сокращения государственных расходов. DOGE заморозил финансирование многих правительственных программ, в частности, это коснулось трат Агентства США по международному развитию (USAID).