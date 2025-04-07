Политолог Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал намерение члена Палаты представителей от Демократической партии Эла Грина вынести импичмент президенту США Дональду Трампу.

Ранее Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента Трампа, поскольку тот не заслуживает занимать эту должность. «Нам нужен Сенат, который осудит его на этот раз, и я хочу, чтобы вы знали от всего сердца, от всего сердца, что я понимаю, что он — Голиаф. Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», — заявил он.

Ясно, что в США пошел протест, и в дальнейшем он будет только усиливаться. Просто так он уже не стихнет. При этом как бы противники Трампа ни относились к его политике, пока они не могут найти в его действиях нарушений закона. А без нарушений закона со стороны Трампа инициатива об импичменте вообще не имеет никакого смысла. Выносить импичмент за то, что президент тебе просто не нравится, нельзя. Для этого нужна какая-то юридическая основа. Поэтому высказывание Эла Грина об импичменте – это просто знак начавшегося в США процесса, связанного с антитрамповским сопротивлением. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Одним из требований противников Трампа в США является введение жестких вторичных санкций в отношении России. В ряде крупных американских изданий ранее вышли материалы с осуждением решения президента США не прибегать к соответствующим мерам, подчеркнул эксперт.

«Кроме того, у республиканцев, видимо, существуют определенные требования, связанные с иранской ядерной проблемой. И если Трамп сейчас продолжит курс на сближение с Россией, а также если он уклонится от принятия нужного произраильскому лобби решения в отношении Ирана, то в рядах республиканцев может произойти раскол. А после этого произойти может все, что угодно, в том числе и импичмент. Но пока Трамп колеблется, пока он не принял окончательных решений – он защищен. Тут Республиканская партия против него не пойдет. Тем более пока непонятно, на основании каких статей ему можно предъявить обвинения», - сказал эксперт.

Последние события в США подтолкнут Трампа к внесению корректировок в его политику, считает эксперт.

«Он понимает, где находятся «красные линии», поэтому корректировок действительно стоит ждать, в том числе и корректировок в политике Трампа по отношению к России. При этом воевать с Ираном он не хочет, поэтому тут он будет уклоняться и пытаться решить проблему иранской ядерной сделки без применения силы. А если говорить о тарифной политике Трампа, то, думаю, она тоже будет корректироваться. Она станет предметом для дальнейших переговоров. По мере укрепления отношений США с теми или иными странами вот эти «страшные» тарифы будут пересматриваться в сторону их уменьшения», - заключил специалист.

В Госдуме ранее высмеяли намерение Конгресса США объявить импичмент Трампу.