Латвия намерена уничтожить около трети монументов над братскими могилами советских воинов на своей территории в преддверии празднования 80-летия Победы. По информации Службы внешней разведки России, это действие призвано омрачить предстоящее торжество 9 Мая.

«Латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 Мая сего года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов», — отметили СВР России.

Их сообщение передает РИА Новости.

Для осуществления своих планов, как утверждают в пресс-бюро СВР, латвийские власти планируют провести фиктивные археологические исследования, целью которых будет опровержение наличия массовых захоронений под сносимыми мемориалами. Это действие они намерены осуществить, строго придерживаясь латвийского законодательства, что придает процессу видимость законности, заключили в Службе.