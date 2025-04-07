Внук бывшего короля Румынии задержан по обвинению в коррупции

Внук бывшего короля Румынии Кароля II Павел-Филипп Гогенцоллерн задержан в Париже по запросу румынских властей, обвиняющих его в коррупции и отмывании денег. Об этом со ссылкой на телеканал Digi24 пишет «Взгляд».

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По данным канала, Гогенцоллерн был задержан в Париже сегодня утром и помещен под домашний арест. Его обвиняют в коррупции, отмывании денег и махинациях с земельными участками, ранее принадлежавшими королевской семье. Ожидается, что Румыния будет добиваться его экстрадиции.

Это уже не первое задержание внука Кароля II, который правил Румынией в 1930–1940-х годах. В 2020 году Высший уголовный суд Румынии приговорил Павла-Филиппа Гогенцоллерна, находившегося на тот момент за пределами страны, к трем годам и четырем месяцам заключения. В начале 2024 года он был задержан на Мальте, но вышел под залог через два месяца. Румынии было отказано в экстрадиции Гогенцоллерна.

При этом защита настаивает на том, что преследование Павла-Филиппа Гогенцоллерна политически мотивировано и связано с предстоящими в Румынии президентскими выборами.

Напомним, что 24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, в котором оппозиционный политик Кэлин Джорджеску набрал внутри страны 22,86% голосов, а за рубежом его поддержали 43,42% избирателей. 6 декабря того же года КС аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново.

Кабмин страны принял решение Конституционного суда к сведению и назначил президентские выборы на 4 и 18 мая этого года. А Джорджеску был задержан по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании.