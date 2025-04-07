Действия Российской Федерации в отношении Соединенных Штатов схожи с охотой медведя на орла, заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) депутат и глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов.

«Идеальная иллюстрация того, что Россия на данный момент делает с Америкой», — поделился своей точкой зрения датский депутат в комментариях под соответствующим видео.

На ролике дикий медведь взбирается на дерево, где в гнезде сидит орел. После непродолжительной схватки косолапый вытаскивает дикую птицу из гнезда, унося ее с собой.

Президент РФ Владимир Путин в марте заявил, что Российская Федерация стремится завершить конфликт на Украине мирным путем, но для этого нужно устранить первопричины кризиса. По словам главы российского государства, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.