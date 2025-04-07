Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что политиков, оптимальных для России в качестве преемника нынешнего лидера Владимира Зеленского, на Украине не осталось. Об этом пишет «Ридус».

Два ключевых направления, по мнению экс-нардепа, есть в украинской политике: партии мира и войны.

Олейник считает, что практически все видные представители украинского истеблишмента относятся к партии войны. А все политические деятели, которые могли бы возглавить партию мира, либо сидят в тюрьме, либо вынуждены были покинуть Украину.

За мир с Россией выступать на Украине открыто нельзя, добавил бывший депутат Рады. СБУ и прочие силовые структуры сразу пресекут все попытки высказаться, заявил собеседник издания.

Тимошенко назвала дату окончания украинского конфликта

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Украина стоит перед выбором: потерять сейчас 20% территории или в ближайшем будущем всю страну.