Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск разместил в соцсети X видео с напоминаем о том, насколько Россия и США находятся близко друг к другу.

В видео с картами двух стран подчеркивается, что не все американцы знают, что США и Россия на самом деле расположены почти рядом.

«Страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова, которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 километра) и разделяют территорию России и США», - говорится в видеозаписи.

При этом, Маск подчеркнул, что, когда пролив замерзает, границу между островами можно пересечь даже пешком.

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Ранее отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что вся его семья, в том числе и сын, восхищается президентом России Владимиром Путиным и считает его примером сильного лидера.